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В Ираке снова обстреляли базу с американскими военными

Новости » Происшествия     14.03.2020 - 16:58
В Ираке снова обстреляли базу с американскими военными
Фото: ракетные установки (twitter.com / OIRSpox)

Пострадали 5 военных

В результате утренней ракетной атаки по иракской базе "Кэмп Таджи", где базируются военнослужащие возглавляемой США коалиции, пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря коалиции Майлза Каггинса в Twitter.

По данным представителя коалиции, около 11 часов утра по местному времени по базе "Кемп Таджи" были выпущены по меньшей мере 25 ракет калибра 107 мм. В результате обстрела были ранены 3 члена американской коалиции и 2 иракских военных.

В Ираке снова обстреляли базу с американскими военными

Напомним, ночью 11 марта в Ираке была обстреляна военная база "Кэмп Таджи", где дислоцируются силы американской коалиции. Ракетная атака стала 22-й по счету против американских военных интересов в стране с конца октября. Целей достигли более 15 небольших ракет. Три человека были убиты, в том числе двое американских военных, и 10 ранены.

Также РБК-Украина писало, что в ответ на убийство американских солдат в Ираке были нанесены авиаудары в районе Багдада. По данным Пентагона, американские сили поразили 5 хранилищ с оружием, принадлежавших боевикам Хезболлы.

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