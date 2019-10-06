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В ходе протестов в Ираке погибли более 100 человек, - МВД

Новости » Политика    06.10.2019 - 22:05
В ходе протестов в Ираке погибли более 100 человек, - МВД
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Мирные демонстрации в стране за неделю переросли в стихийные бунты

В Ираке за неделю антиправительственных акций жертвами беспорядков стали 104 человека, более 6 тыс. получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.

Сообщается, что бунтовщики подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. По словам Маана, среди сотрудников правоохранительных органов также есть потери - погибли восемь силовиков.

Кроме того, представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют никакого отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Ираке в воскресенье, 6 октября, на фоне антиправительственных акций протеста отправили в отставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири.

Ранее представитель ООН в Ираке призвала протестующих и власти воздержаться от насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах страны. В ООН выразили обеспокоенность большим количеством погибших и пострадавших в ходе акций протеста.

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