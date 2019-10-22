В Іраку в ході протестів загинули 157 осіб, - розслідування

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Серед загиблих 149 цивільних і 8 представників силових органів

В результаті останньої хвилі антиурядових акцій протестів в Іраку загинули 157 осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на офіційні дані розслідування.

Повідомляється, що серед загиблих - 149 цивільних і 8 співробітників силових структур. У Багдаді зафіксовано найбільшу кількість смертей - 111.

"Розслідування встановило, що близько 70% смертей були викликані кульовими пораненнями в голову або груди, а снайперський вогонь по протестуючих був відкритий з даху будівлі в центральному Багдаді", - йдеться в повідомленні.

Слідчі рекомендували звільнити керівника операції в Багдаді, а також інших високопоставлених представників силових структур, які відповідальні за застосування таких заходів для врегулювання ситуації.

Також повідомляється, що 25 жовтня в Іраку заплановані нові антиурядові протести.

Нагадаємо, акції протесту в Іраку почалися на початку жовтня. Учасники протестували проти корупції в державі, безробіття і поганих суспільних послуг, зокрема відключення електроенергії і брак води.

В результаті протестів губернатор Багдада був відправлений у відставку. Для врегулювання ситуації в столиці, місцеві депутати одноголосно проголосували за відставку Фаляха аль-Джазаири.