Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах через велику війну в Затоці, - Reuters

Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах через блокаду Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Отож, Ірак офіційно оголосив стан форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями.
Згідно з листом Міністерства нафти Іраку від 17 березня, з яким ознайомилося агентство Reuters, безпрецедентна військова активність у регіоні паралізувала рух через Ормузьку протоку - ключовий пункт, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу. Це призвело до фактичної зупинки більшої частини нафтового експорту країни.
Через неможливість вивезти сировину, потужності для зберігання нафти в Іраку досягли своєї межі.
У документі зазначається, що міжнародні партнери не змогли номінувати танкери для перевезення нафти, попри готовність державної компанії SOMO до завантаження партій.
Наслідки для нафтової галузі:
Зупинка експорту створює критичну загрозу для фінансів Іраку, оскільки продаж нафти забезпечує понад 90% державних доходів.
Ситуація розгортається на тлі тритижневої війни між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Конфлікт уже вийшов за межі іранської території: Тегеран завдає ударів по Ізраїлю та арабських державах затоки, де розташовані військові об'єкти США. Своєю чергою, Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані.
На тлі цих подій світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні чотири роки.
Ірак закликав іноземні нафтові компанії до термінових переговорів для узгодження роботи персоналу та витрат в умовах форс-мажору, додавши, що режим обмежень переглядатиметься залежно від розвитку подій у регіоні.
Нагадаємо, що після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого Іран почав атакувати комерційні судна та погрожувати перекрити Ормузьку протоку.
Минулого року через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок. Протока являється основною транспортною артерією для арабських монархій, Іраку та Ірану.
За кілька тижнів понад 20 торгових кораблів були атаковані або пошкоджені, деякі екіпажі загинули або зникли. Таким чином, більшість судноплавних компаній припинили рейси через протоку, а танкерний трафік майже зупинився.
Тепер Іран вимагає плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.