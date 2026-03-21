Ирак останавливает добычу нефти на иностранных месторождениях из-за большой войны в Заливе, - Reuters

Ирак останавливает добычу нефти на иностранных месторождениях из-за блокады Ормузского пролива.
Итак, Ирак официально объявил состояние форс-мажора на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями.
Согласно письму Министерства нефти Ирака от 17 марта, с которым ознакомилось агентство Reuters, беспрецедентная военная активность в регионе парализовала движение через Ормузский пролив - ключевой пункт, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Это привело к фактической остановке большей части нефтяного экспорта страны.
Из-за невозможности вывезти сырье, мощности для хранения нефти в Ираке достигли своего предела.
В документе отмечается, что международные партнеры не смогли номинировать танкеры для перевозки нефти, несмотря на готовность государственной компании SOMO к загрузке партий.
Последствия для нефтяной отрасли:
Остановка экспорта создает критическую угрозу для финансов Ирака, поскольку продажа нефти обеспечивает более 90% государственных доходов.
Ситуация разворачивается на фоне трехнедельной войны между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Конфликт уже вышел за пределы иранской территории: Тегеран наносит удары по Израилю и арабским государствам залива, где расположены военные объекты США. В свою очередь, Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане.
На фоне этих событий мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние четыре года.
Ирак призвал иностранные нефтяные компании к срочным переговорам для согласования работы персонала и расходов в условиях форс-мажора, добавив, что режим ограничений будет пересматриваться в зависимости от развития событий в регионе.
Напомним, что после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля Иран начал атаковать коммерческие суда и угрожать перекрыть Ормузский пролив.
В прошлом году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок. Пролив является основной транспортной артерией для арабских монархий, Ирака и Ирана.
За несколько недель более 20 торговых кораблей были атакованы или повреждены, некоторые экипажи погибли или исчезли. Таким образом, большинство судоходных компаний прекратили рейсы через пролив, а танкерный трафик почти остановился.
Теперь Иран требует плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.