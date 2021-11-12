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Ирак закрывает два почетных консульства Беларуси в стране

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Ирака распорядилось закрыть почетные консульства Беларуси. Они находятся в Багдаде и Эрбиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iraq Business News.

Такое решение было принято в связи с легкостью, с которой иракцы получают визы для поездок в Беларусь, и продолжающимся кризисом беженцев на польско-белорусской границе.

Кроме того, правительство Ирака согласилось выделить 300 млн динаров (более 200 тысяч долларов) Министерству иностранных дел из резерва чрезвычайных ситуаций 2021 финансового года для оказания помощи в добровольном возвращении иракских граждан, застрявших в Беларуси, Литве и Польше.

Напомним, Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов.

Кроме того, ЕС готов ввести санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа". В частности, из-за миграционного кризиса на европейских границах.

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