Ірак закриває два почесних консульства Білорусі в країні

Міністерство закордонних справ Іраку розпорядилося закрити Почесні консульства Білорусі. Вони знаходяться в Багдаді і Ербілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iraq Business News.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з легкістю, з якою іракці отримують візи для поїздок до Білорусі, і триваючою кризою біженців на польсько-білоруському кордоні.

Крім того, уряд Іраку погодився виділити 300 млн динарів (понад 200 тисяч доларів) Міністерству закордонних справ з резерву надзвичайних ситуацій 2021 фінансового року для надання допомоги в добровільному поверненні Іракських громадян, які застрягли в Білорусі, Литві та Польщі.