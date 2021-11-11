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Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, но есть исключение

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Анкара, Четверг 11 ноября 2021 21:10
Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, но есть исключение Фото: Turkish Airlines не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена (twitter.com/andreasmoun)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря канцелярии польского президента Якуба Кумоча.

По его словам, с руководством авиакомпании Turkish Airlines прошли переговоры по вопросу перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь. Кумоч отметил, что турецкий перевозчик согласился больше не принимать на борт самолетов, выполняющих рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

"Исключение сделано только для владельцев дипломатических паспортов", - уточнил госсекретарь польского президента.

Он поблагодарил от имени президента Польши всех, кто участвовал в переговорах.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз сотрудничает со странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов в Беларусь.

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