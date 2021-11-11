Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, но есть исключение
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря канцелярии польского президента Якуба Кумоча.
По его словам, с руководством авиакомпании Turkish Airlines прошли переговоры по вопросу перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь. Кумоч отметил, что турецкий перевозчик согласился больше не принимать на борт самолетов, выполняющих рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.
"Исключение сделано только для владельцев дипломатических паспортов", - уточнил госсекретарь польского президента.
Он поблагодарил от имени президента Польши всех, кто участвовал в переговорах.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз сотрудничает со странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов в Беларусь.