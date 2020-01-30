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Ірак відновив спільну з коаліцією США операцію проти ІДІЛ

Новини » В світі     30.01.2020 - 19:11
Ірак відновив спільну з коаліцією США операцію проти ІДІЛ
Ілюстративне фото (defense.gov)

Операція відновлено поки не будуть визначені нові відносини коаліції та Іраку

Ірак відновив спільну з очолюваної США коаліцією операцію проти "Ісламської держави" в регіоні. Про це йдеться в заяві іракських військових, передає Reuters.

Повідомляється, що операція продовжено на час, поки не буде прийнято рішення про подальші взаємини між Іраком і коаліцією.

"Щоб використати час, який залишився в міжнародній коаліції до початку нових відносин (між Іраком і коаліцією - ред.)... Було прийнято рішення проводити спільні операції", - йдеться в заяві.

Спільна операція включає повітряну підтримку іракських сил в залежності від їх потреб.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув. Згодом парламент Іраку проголосував за виведення міжнародних військ з території країни.

У підсумку міжнародна коаліція кілька разів припиняла операцію проти ІДІЛ в Іраку. При цьому Ірак відмовлявся давати згоду на відновлення операції коаліції в регіоні.

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