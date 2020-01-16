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Ирак не давал разрешение на возобновление военной операции США

Новости » В мире     16.01.2020 - 16:04
Ирак не давал разрешение на возобновление военной операции США
Иллюстративное фото (defense.gov)

Вооруженные силы Ирака не получали указания от властей о возобновлении операции США

Власти Ирака не давали разрешение на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства". Об этом сообщает SkyNews Arabia.

Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американские военные возобновили операцию против ИГИЛ в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января США провели операцию в ходе которой вблизи аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Впоследствии 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

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