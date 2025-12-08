Ірак поновив видобуток нафти на родовищі "Лукойлу" після зупинки, - Reuters

Двоє іракських чиновників з енергетичної галузі розповіли агентству, що відновлення повноцінної роботи родовища відбудеться протягом найближчих годин.

Зазначається, що операційна частка "Лукойлу" у родовищі в 75% є найбільшим іноземним активом російського нафтового гіганта. Його обсяг видобутку становить 460 тисяч барелів на день - це близько 9% від загального обсягу видобутку в Іраку.

Reuters пише, що Ірак нерідко перевищував обсяги видобутку, які узгоджувалися з ОПЕК та її союзниками, включаючи РФ, відомих як ОПЕК+.