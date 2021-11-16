Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение из Беларуси

"У нас есть 170 человек, желающих добровольно вернуться в Ирак, и на данный момент они предоставили нам 55 паспортов", - заявил пресс-секретарь МИДа Ахмед Аль-Сахаф.

По его словам, иракский дипломатический персонал сейчас завершает координацию логистики с властями аэропорта в Минске для осуществления исключительного рейса и возвращения застрявших.

Правительство Ирака заявило, что начнет организовывать первый рейс по репатриации граждан, желающих покинуть Беларусь. Первый рейс должен осуществиться уже 18 ноября.

"Ирак осуществит первый рейс для тех, кто хочет вернуться добровольно, 18 числа", - сказал представитель МИДа.