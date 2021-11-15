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Литва предоставила убежище семи нелегально попавшим в страну мигрантам

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Вильнюс, Понедельник 15 ноября 2021 20:13
Литва предоставила убежище семи нелегально попавшим в страну мигрантам Фото: Литва предоставила убежище семи нелегально попавшим в страну мигрантам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день власти Литвы предоставили убежище семи мигрантам из 2,6 тысячи, которые попросили об этом после незаконного пересечения границы страны. На рассмотрении остаются еще почти 600 прошений.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Уже рассмотрено 2576 прошений и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам", - сообщила министр.

При этом она добавила, что сейчас в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть домой 50 иракцев, которые ищут убежище.

"У нас 76 нелегальных мигрантов, желающих вернуться на свою родину, из них около 50 именно из Ирака. Иракские консулы помогут нам быстро оформить документы и вернуть этих людей", - заявила министр.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.

Отметим, накануне Евросоюз и США договорились сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.

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