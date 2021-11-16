RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ірак отримав 170 запитів від мігрантів на повернення з Білорусі

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Іраку зареєструвало 170 заявок від бажаючих повернутися на батьківщину громадян. Зокрема, тих, які знаходяться на межі Білорусі та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafaq News.

"У нас є 170 осіб, які бажають добровільно повернутися в Ірак, і на цей час вони надали нам 55 паспортів", - заявив прес-секретар МЗС Ахмед Аль-Сахаф.

За його словами, Іракський дипломатичний персонал зараз завершує координацію логістики з владою аеропорту в Мінську для здійснення виключного рейсу і повернення застряглих.

Уряд Іраку заявив, що почне організовувати перший рейс з репатріації громадян, які бажають покинути Білорусь. Перший рейс має здійснитися вже 18 листопада.

"Ірак здійснить перший рейс для тих, хто хоче повернутися добровільно, 18 числа", - сказав представник МЗС.

Нагадаємо, Литва надала притулок 7 нелегальним мігрантам.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІракМіграційна кризаБілорусь