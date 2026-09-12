Ірак планує збільшити експорт нафти через Сирію і Туреччину

Багдад планує використовувати як сирійський напрямок, так і маршрут до середземноморського узбережжя Туреччини для збільшення можливостей транспортування своєї нафти.

Порт Джейхан у Туреччині є одним із ключових пунктів експорту нафти в регіоні. Розширення можливостей постачання через нього дозволило б Іраку збільшити обсяги експорту та використовувати додатковий маршрут для транспортування сировини.

Водночас конкретні терміни реалізації планів та остаточні параметри майбутніх постачань залежать від розвитку необхідної трубопровідної інфраструктури та домовленостей між країнами.

План Іраку є частиною прагнення країни розширити можливості експорту нафти та не покладатися лише на один основний напрямок транспортування сировини.