Ирак планирует увеличить экспорт нефти через Сирию и Турцию

Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти по трубопроводам через Сирию и в турецкий порт Джейхан. Речь идет о возможности довести объемы прокачки по этим маршрутам до более 1 млн баррелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.
Багдад планирует использовать как сирийское направление, так и маршрут к средиземноморскому побережью Турции для увеличения возможностей транспортировки своей нефти.
Порт Джейхан в Турции – один из ключевых пунктов экспорта нефти в регионе. Расширение возможностей поставки через него позволило бы Ираку увеличить объемы экспорта и использовать дополнительный маршрут для транспортировки сырья.
В то же время, конкретные сроки реализации планов и окончательные параметры будущих поставок зависят от развития необходимой трубопроводной инфраструктуры и договоренностей между странами.
План Ирака является частью стремления страны расширить возможности экспорта нефти и не полагаться только на одно основное направление транспортировки сырья.
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