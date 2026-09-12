Ирак планирует увеличить экспорт нефти через Сирию и Турцию

Багдад планирует использовать как сирийское направление, так и маршрут к средиземноморскому побережью Турции для увеличения возможностей транспортировки своей нефти.

Порт Джейхан в Турции – один из ключевых пунктов экспорта нефти в регионе. Расширение возможностей поставки через него позволило бы Ираку увеличить объемы экспорта и использовать дополнительный маршрут для транспортировки сырья.

В то же время, конкретные сроки реализации планов и окончательные параметры будущих поставок зависят от развития необходимой трубопроводной инфраструктуры и договоренностей между странами.

План Ирака является частью стремления страны расширить возможности экспорта нефти и не полагаться только на одно основное направление транспортировки сырья.