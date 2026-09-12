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Ірак планує збільшити експорт нафти через Сирію і Туреччину

06:25 12.09.2026 Сб
2 хв
Скільки нафти Ірак зможе експортувати через ці країни
aimg Пилип Бойко
Ірак планує збільшити експорт нафти через Сирію і Туреччину Фото: іракський НПЗ (GettyImages)
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Ірак планує збільшити потужності для експорту нафти трубопроводами через Сирію та до турецького порту Джейхан. Йдеться про можливість довести обсяги прокачування цими маршрутами до понад 1 млн барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Багдад планує використовувати як сирійський напрямок, так і маршрут до середземноморського узбережжя Туреччини для збільшення можливостей транспортування своєї нафти.

Порт Джейхан у Туреччині є одним із ключових пунктів експорту нафти в регіоні. Розширення можливостей постачання через нього дозволило б Іраку збільшити обсяги експорту та використовувати додатковий маршрут для транспортування сировини.

Водночас конкретні терміни реалізації планів та остаточні параметри майбутніх постачань залежать від розвитку необхідної трубопровідної інфраструктури та домовленостей між країнами.

План Іраку є частиною прагнення країни розширити можливості експорту нафти та не покладатися лише на один основний напрямок транспортування сировини.

Що зараз з нафтою

Російська нафтопереробна галузь продовжує занепадати через системні та точні удари українських дронів. Прогнозується, що РФ у найближчі 1,5 року зможе переробляти не більше 4 млн барелів на добу.

Через активність єменських хуситів, що підпорядковуються Ірану, ціни на нафту знову пішли вгору і, ймовірно, вперше з середини травня завершать цей тиждень на позначці вище 100 доларів за барель.

А ЄС відстає від плану відмови від російських енергоносіїв. Країни блоку недостатньо інвестують у диверсифікацію постачань, відновлювану енергетику та розвиток електромереж, заявили в Європейській рахунковій палаті.

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