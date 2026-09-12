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Ирак планирует увеличить экспорт нефти через Сирию и Турцию

06:25 12.09.2026 Сб
2 мин
Сколько нефти Ирак сможет экспортировать через эти страны
aimg Филипп Бойко
Ирак планирует увеличить экспорт нефти через Сирию и Турцию Фото: иракский НПЗ (GettyImages)
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Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти по трубопроводам через Сирию и в турецкий порт Джейхан. Речь идет о возможности довести объемы прокачки по этим маршрутам до более 1 млн баррелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Багдад планирует использовать как сирийское направление, так и маршрут к средиземноморскому побережью Турции для увеличения возможностей транспортировки своей нефти.

Порт Джейхан в Турции – один из ключевых пунктов экспорта нефти в регионе. Расширение возможностей поставки через него позволило бы Ираку увеличить объемы экспорта и использовать дополнительный маршрут для транспортировки сырья.

В то же время, конкретные сроки реализации планов и окончательные параметры будущих поставок зависят от развития необходимой трубопроводной инфраструктуры и договоренностей между странами.

План Ирака является частью стремления страны расширить возможности экспорта нефти и не полагаться только на одно основное направление транспортировки сырья.

Что сейчас с нефтью

Российская нефтеперерабатывающая отрасль продолжает приходить в упадок из-за системных и точных ударов украинских дронов. Прогнозируется, что РФ в ближайшие 1,5 года сможет перерабатывать не более 4 млн баррелей в сутки.

Из-за активности йеменских хуситов, подчиняющихся Ирану, цены на нефть снова пошли вверх и, вероятно, впервые с середины мая завершат эту неделю на отметке выше 100 долларов за баррель.

А ЕС отстает от плана отказа от российских энергоносителей. Страны блока недостаточно инвестируют в диверсификацию поставок, возобновляемую энергетику и развитие электросетей, заявили в Европейской счетной палате.

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