Ирак отменяет все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок

"На основании распоряжений правительства Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь)", - говорится в сообщении.

Власти Ирака призвали ждать дальнейшего уведомления на этот счет.

В то же время отмечается, что самолеты отправят из Багдада в Минск только для того, чтобы забрать иракцев обратно на родину.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в Минск.