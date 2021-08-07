Ірак скасовує всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін

Ірак призупиняє всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін. Рішення стосується всіх авіаперевізників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління цивільної авіації Іраку в Facebook.
"На підставі розпоряджень уряду Управління цивільної авіації Іраку оголосило про припинення всіх рейсів з Іраку до Мінська (Білорусь)", - йдеться в повідомленні.
Влада Іраку закликала чекати подальшого повідомлення на цей рахунок.
У той же час наголошується, що літаки відправлять з Багдада до Мінська тільки для того, щоб забрати іракців назад на батьківщину.
Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів до Мінська.
РБК-Україна писало, що 5 серпня іракська авіакомпанія Iraqi Airways скасувала низку рейсів до Білорусі.