Ірак намагається відновити експорт нафти через Туреччину

Ірак може внести зміни до федерального бюджету, щоб сплатити міжнародним нафтовим компаніям збори за видобуток та транзит нафти. Цей крок буде спрямовано на відновлення роботи важливого нафтопроводу протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Наразі вже ведуться переговори між нафтовими компаніями, урядом Іраку у Багдаді та напівавтономним регіональним урядом Курдистану про відновлення експорту сирої нафти через Туреччину. Закриття нафтопроводу призвело до відсічення майже півмільйона барелів нафти від ринків.

У березні 2023 року Туреччина припинила транспортування нафти з курдського регіону Іраку до турецького порту Джейхан після рішення арбітражного суду зобов'язати її сплатити Іраку близько 1,5 млрд доларів компенсації за транспортування нафти без згоди Багдада.

Ірак намагається вирішити цю суперечку, щоб зміцнити відносини з Туреччиною перед очікуваним візитом президента Ердогана до Багдада 22 квітня.

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн повідомив, що реальна вартість нафти становить близько 21 долара за барель, проти 6 доларів у бюджеті, та "найбільш ефективним шляхом буде внесення поправки до бюджету з 6 доларів до реальної вартості".

"Якщо ми домовимося про зміни до закону про бюджет, то це відкриє шлях, скажімо, для експорту нафти", - додав він.

Ірак експортував приблизно 400 - 500 тис барелів нафти на день з родовищ на півночі країни через турбопровід, який наразі зупинено.

Це закриття обійшлося Іраку у понад 7 млрд доларів втрачених доходів.