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Ирак пытается возобновить экспорт нефти через Турцию

Анталия, Воскресенье 03 марта 2024 01:11
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Ирак пытается возобновить экспорт нефти через Турцию Фото: Ирак пытается возобновить экспорт нефти через Турцию (Getty Images)
Автор: Оксана Вертебна

Ирак может внести изменения в федеральный бюджет, чтобы уплатить международным нефтяным компаниям сборы за добычу и транзит нефти. Этот шаг будет направлен на возобновление работы важного нефтепровода в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В настоящее время ведутся переговоры между нефтяными компаниями, правительством Ирака в Багдаде и полуавтономным региональным правительством Курдистана о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию. Закрытие нефтепровода привело к отсечению около полумиллиона баррелей нефти от рынков.

В марте 2023 года Турция прекратила транспортировку нефти из курдского региона Ирака в турецкий порт Джейхан после решения арбитражного суда обязать ее оплатить Ираку около 1,5 млрд долларов компенсации за транспортировку нефти без согласия Багдада.

Ирак пытается разрешить этот спор, чтобы укрепить отношения с Турцией перед ожидаемым визитом президента Эрдогана в Багдад 22 апреля.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что реальная стоимость нефти составляет около 21 доллара за баррель против 6 долларов в бюджете, и "наиболее эффективным путем будет внесение поправки в бюджет с 6 долларов в реальную стоимость".

"Если мы договоримся об изменениях в закон о бюджете, то это откроет путь, скажем, для экспорта нефти", – добавил он.

Ирак экспортировал примерно 400 - 500 тыс баррелей нефти в день из месторождений на севере страны из-за остановленного сейчас турбопровода.

Это закрытие обошлось Ираку в более чем 7 млрд долларов потерянных доходов.

Напомним, нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили свои объемы закупок нефти из России . В Индии же уменьшают эти объемы из-за опасений санкций. В течение февраля частные переработчики в среднем закупали 168 000 баррелей в день "Сокола", что в три раза больше, чем в январе, и значительно превышает 53 000 баррелей в 2023 году.

Кроме того, поставки нефти в Индию составили около 119 000 баррелей в день в феврале после остановки в январе и декабре.

После вторжения России в Украину в 2022 году Китай и Индия стали самыми крупными потребителями российской нефти. Война привела к введению ряда санкций США против России и ограничению цен на поставки нефти.

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