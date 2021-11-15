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Ирак готовит спецрейс для вывоза своих граждан из Беларуси

Автор: Анна Полисученко

Ирак готовит спецрейс для вывоза своих граждан из Беларуси. Мигранты начнут возвращаться домой с 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

Для желавших попасть в ЕС, но застрявших на границе Беларуси и Польши, иракцев организуют спецрейсы.

"Первый вывозной рейс для иракцев из Беларуси запланирован на 18 ноября", - говорится в сообщении.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Мигранты начали штурмовать границу, пытаясь прорваться на территорию ЕС, в этом им помогали белорусские силовики.

Не дойдя 300 метров до пограничного перехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу. В стихийном лагере сейчас находятся более 2 000 мигрантов. Большинство их них - иракские курды.

Ранее мы писали, что Ирак отозвал лицензию у консула и прекратил прямые авиарейсы в Беларусь.

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