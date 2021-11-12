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Ирак отозвал лицензию у консула и прекратил прямые авиарейсы в Беларусь

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Багдад, Пятница 12 ноября 2021 20:27
Ирак отозвал лицензию у консула и прекратил прямые авиарейсы в Беларусь Фото: Ирак приостановил авиасообщение с Беларусью (flickr.com/aero_icarus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, МИД страны отозвал лицензию у белорусского консула в Багдаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

"Ирак прекратил прямые рейсы с Беларусью", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря иракского МИД Ахмеда ас-Сахафа.

По его словам, министерство также приняло решение временно отозвать лицензию на работу у консула Беларуси в Багдаде. Представитель МИДа подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы уберечь граждан страны от торговцев людьми, которые занимаются контрабандой беженцев через белорусскую территорию в Польшу.

"Посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по добровольному возвращению тех, кто застрял на границе с Беларусью", - добавил Ахмед ас-Сахаф.

Напомним, ранее МИД Ирака закрыл консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле.

Отметим, накануне Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

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