RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі

Автор: Анна Полисученко

Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі. Мігранти почнуть повертатися додому з 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.

Для тих, хто бажав потрапити в ЄС, але застрягли на кордоні Білорусі та Польщі, іракців організовують спецрейси.

"Перший вивізний рейс для іракців з Білорусі запланований на 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Мігранти штурмували кордон, намагаючись прорватися на територію ЄС, в цьому їм допомагали білоруські силовики.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, вони згорнули в ліс і почали розбивати табір. Пізніше вони безуспішно спробували штурмувати кордон. У стихійному таборі зараз перебувають понад 2 000 мігрантів. Більшість з них - іракські курди.

Раніше ми писали, що Ірак відкликав ліцензію у консула і припинив прямі авіарейси в Білорусь.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІракБілорусь