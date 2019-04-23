ИРА взяла ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии

Организация "Ирландская республиканская армия" взяла на себя ответственность за убийство журналистки Лиры Макки в североирландском городе Лондондерри на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении "ИРА", которая была прислана газете The Irish News.

В "ИРА" извинились перед семьей и близкими убитой журналистки.

"В ходе нападения на врагов, Лира Макки была трагически убита в то время когда она стояла рядом с враждебными силами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки. В результате стрельбы погибла журналистка Лира Макки. Полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Лондондерри возле здания суда произошел взрыв. Тогда инцидент обошелся без пострадавших, но, по данным полиции, автомобиль был заминирован.

Отметим, в последние месяцы в разделенной на протестантскую и католическую общины провинции Ольстер повысилась активность радикальных сил. Предполагается, что это может дестабилизировать обстановку в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией и Ирландией.