UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ипотека под 7%: названа дата выдачи первых кредитов

Автор: Александр Белоус

Подписание первых договоров на получение кредитов между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" состоится 1 марта. Мероприятие пройдет на платформе Всеукраинского Форума "Украина 30".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Напомним, первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Согласно данным ПриватБанка, получить кредит под 7% можно на покупку квартиры или дома, нормативная площадь которых составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров на каждого следующего члена семьи.

Участие в программе могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых на каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Максимальный размер такого кредита ограничена суммой 2 млн грн, а стоимость жилья в ипотеку, не должна превышать 2,5 млн грн. Получить льготный кредит на жилье можно на срок до 20 лет, а первый взнос заемщика должен быть не менее 25% стоимости жилья.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство финансов Украиныкредитипотека
Читайте также
В госпрограмму ипотеки под 7% вошли первые семь банков: условия кредитов
Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни
Прогноз погоды