Кабмин упростил условия программы доступной ипотеки: что изменилось

Из Порядка исключается определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. А именно: теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно находиться на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, врачом или работником бюджетной сферы.

Также отменено требование о непревышении обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

Согласно изменениям, на получение государственных денег смогут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров финансирования (инвестирования) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.

Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе, где расположен предмет ипотеки.