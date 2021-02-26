В госпрограмму ипотеки под 7% вошли первые семь банков: условия кредитов

Первые семь украинских банков подписали с Фондом развития предпринимательства о компенсации соглашения из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых. Это государственные ПриватБанк, Ощадбанк Укргазбанк, а частные "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, которая транслировалась на канале в Youtube .

"На сегодня готовы подписать договора семь банков", - сказал он, отметив, что в ближайшее время к программе присоединятся другие банки.

Согласно данным ПриватБанка, получить кредит под 7% можно на покупку квартиры или дома, нормативная площадь которых составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.

Участие в программе могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых и каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Максимальный размер такого кредита ограничена суммой в 2 млн грн, а стоимость жилья в ипотеку, не должна превышать 2,5 млн грн. Получить льготный кредит на жилье можно на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика должен быть не менее 25% стоимости жилья.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.