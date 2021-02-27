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Ипотека под 7%: названа дата выдачи первых кредитов

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 18:35
Ипотека под 7%: названа дата выдачи первых кредитов Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подписание первых договоров на получение кредитов между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" состоится 1 марта. Мероприятие пройдет на платформе Всеукраинского Форума "Украина 30".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Напомним, первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Согласно данным ПриватБанка, получить кредит под 7% можно на покупку квартиры или дома, нормативная площадь которых составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров на каждого следующего члена семьи.

Участие в программе могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых на каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Максимальный размер такого кредита ограничена суммой 2 млн грн, а стоимость жилья в ипотеку, не должна превышать 2,5 млн грн. Получить льготный кредит на жилье можно на срок до 20 лет, а первый взнос заемщика должен быть не менее 25% стоимости жилья.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.

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