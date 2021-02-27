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Іпотека під 7%: названа дата видачі перших кредитів

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 18:35
Іпотека під 7%: названа дата видачі перших кредитів Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підписання перших договорів на отримання кредитів між банками та позичальниками у рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" відбудеться 1 березня. Захід відбудеться на платформі Всеукраїнського Форуму "Україна 30".

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Нагадаємо, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

Згідно з даними ПриватБанку, отримати кредит під 7% можна на покупку квартири або будинку, нормативна площа яких становить 50 кв. метрів загальної площі на одну людину або сім'ю з двох осіб та 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї.

Участь у програмі можуть взяти участь українці, середньомісячний дохід яких і кожного з членів за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.

Максимальний розмір такого кредиту обмежена сумою 2 млн грн, а вартість житла в іпотеку, не повинна перевищувати 2,5 млн грн. Отримати пільговий кредит на житло можна на термін до 20 років, а перший внесок позичальника повинен бути не менше 25% вартості житла.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.

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