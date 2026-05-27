ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple тестує iOS 26.6: оновлення вже впливає на безпеку iPhone

12:22 27.05.2026 Ср
2 хв
Нова версія прошивки має покращити захист гаджетів техногіганта
aimg Ольга Завада
Apple тестує iOS 26.6: оновлення вже впливає на безпеку iPhone Apple випустила важливий апдейт (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Компанія Apple без зайвого розголосу розпочала тестування наступного великого оновлення операційних систем iOS 26.6, iPadOS 26.6, watchOS 26.6 та macOS 26.6. Свіжий апдейт створений для виправлення критичних помилок і покращення безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Більше цікавого: Виріз на MacBook, який роками критикували, став однією з головних фішок: що змінилося

Що нового з'явиться в iOS 26.6?

Нова серія прошивок 26.6 зосереджена на внутрішній стабільності пристроїв, тому масштабних візуальних змін чи нових інструментів чекати не варто. Проте розробники готують операційну систему до підтримки нових гаджетів, які компанія планує показати на літній конференції WWDC 26.

У першій тестовій збірці для iPhone знайшли лише одну помітну функцію. Apple додала спеціальне системне сповіщення, яке попереджатиме користувачів, коли вони наближатимуться до максимального ліміту заблокованих телефонних номерів. Якщо під час тестів у коді знайдуть інші інструменти, систему оновлять.

Як встановити офіційну бета-версію?

Власники iPhone можуть протестувати систему безкоштовно. Для цього не потрібно мати платний акаунт розробника.

Щоб налаштувати отримання оновлень, виконайте такі кроки:

  • перейдіть на офіційну сторінку Apple Beta та зареєструйтеся за допомогою свого Apple ID;
  • увійдіть у систему Програми бета-тестування програмного забезпечення;
  • натисніть кнопку реєстрації свого iOS-пристрою;
  • відкрийте "Параметри" на iPhone, перейдіть у розділ "Загальні", а потім - "Оновлення ПЗ";
  • у пункті "Бета-оновлення" оберіть рядок iOS Public Beta.

Потрібна функція може з’явитися в налаштуваннях телефона не відразу, а через декілька хвилин після завершення реєстрації на сайті.

Інструкція для встановлення версії для розробників

Якщо ви хочете отримувати найперші збірки для розробників, вам знадобиться відповідний обліковий запис. Зараз Apple дозволяє створити його абсолютно безкоштовно через офіційні інструменти Xcode або спеціальний мобільний застосунок.

Для активації прошивки через смартфон завантажте програму Apple Developer з магазину App Store. Після цього відкрийте додаток, перейдіть у вкладку "Обліковий запис" і введіть дані свого звичайного Apple ID. Система автоматично додасть ваш смартфон до списку тестових пристроїв.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть