iPhone нарешті отримав Preview: чому це головна еволюція iOS 26

17:13 28.04.2026 Вт
2 хв
Тепер підписати документ, відсканувати договір чи відредагувати фото можна за лічені секунди
aimg Ольга Завада
iOS 26 отримала довгоочікувану фічу (фото: Getty Images)

Apple закрила одну з найстаріших "дірок" у функціоналі iPhone. З виходом iOS 26 користувачі отримали повноцінний додаток Preview, який раніше був доступний лише на macOS.

Що вміє новий Preview?

Раніше для редагування PDF користувачам iPhone доводилося використовувати сторонні сервіси. Новий інстумент пропонує:

Миттєву розмітку: виділяйте текст, додавайте нотатки або підкреслюйте важливе одним дотиком.

Preview дозволяє додати примітки прямо у PDF-файл чи зображення (скриншот: Apple Support)

Електронний підпис: тепер можна створити підпис пальцем і просто "перетягнути" його на будь-яку форму чи договір.

Керування сторінками: видаляйте зайві аркуші з PDF, змінюйте їх місцями або вставляйте нові прямо зі сканера.

Розумне заповнення форм: додаток автоматично розпізнає поля для введення імені чи адреси, пропонуючи автозаповнення.

За допомогою Preview можна відкривати й переглядати документи PDF і зображення (скриншот: Apple Support)

Сканер та робота з фото

Preview на iOS 26 отримав вбудований інструмент для сканування. Камера автоматично визначає краї документа і створює чистий PDF, який можна одразу відредагувати.

Для роботи з фото додалися функції, які раніше потребували фоторедакторів:

Видалення фону: працює миттєво для створення іконок чи чистих зображень товарів.

Стиснення файлів: тепер можна зменшити "вагу" PDF-файлу прямо перед відправкою електронною поштою.

Експорт у будь-який формат: легко конвертуйте HEIC у JPEG або PDF за лічені секунди.

Як почати користуватися?

Додаток Preview з'являється автоматично після оновлення до iOS 26. Тепер, коли ви відкриваєте будь-який файл у програмі "Файли" (Files) або через Mail, він автоматично відкривається у новому, зручному інтерфейсі.

Всі зміни зберігаються автоматично, а синхронізація через iCloud дозволяє миттєво продовжити роботу на Mac або iPad. Розробники підкреслююють: це значно прискорює рутинні завдання, які раніше здавалися незручними на маленькому екрані.

