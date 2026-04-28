iPhone наконец-то получил Preview: почему это главная эволюция iOS 26

17:13 28.04.2026 Вт
2 мин
Теперь подписать документ, отсканировать договор или отредактировать фото можно за считанные секунды
aimg Ольга Завада
iOS 26 получила долгожданную фичу (фото: Getty Images)

Apple закрыла одну из самых старых "дыр" в функционале iPhone. С выходом iOS 26 пользователи получили полноценное приложение Preview, которое ранее было доступно только на macOS.

Что умеет новый Preview?

Ранее для редактирования PDF пользователям iPhone приходилось использовать сторонние сервисы. Новый инстумент предлагает:

Мгновенную разметку: выделяйте текст, добавляйте заметки или подчеркивайте важное одним касанием.

Preview позволяет добавить примечания прямо в PDF-файл или изображение (скриншот: Apple Support)

Электронная подпись: теперь можно создать подпись пальцем и просто "перетащить" ее на любую форму или договор.

Управление страницами: удаляйте лишние листы из PDF, меняйте их местами или вставляйте новые прямо со сканера.

Умное заполнение форм: приложение автоматически распознает поля для ввода имени или адреса, предлагая автозаполнение.

С помощью Preview можно открывать и просматривать документы PDF и изображения (скриншот: Apple Support)

Сканер и работа с фото

Preview на iOS 26 получил встроенный инструмент для сканирования. Камера автоматически определяет края документа и создает чистый PDF, который можно сразу отредактировать.

Для работы с фото добавились функции, которые ранее требовали фоторедакторов:

Удаление фона: работает мгновенно для создания иконок или чистых изображений товаров.

Сжатие файлов: теперь можно уменьшить "вес" PDF-файла прямо перед отправкой по электронной почте.

Экспорт в любой формат: легко конвертируйте HEIC в JPEG или PDF за считанные секунды.

Как начать пользоваться?

Приложение Preview появляется автоматически после обновления до iOS 26. Теперь, когда вы открываете любой файл в программе "Файлы" (Files) или через Mail, он автоматически открывается в новом, удобном интерфейсе.

Все изменения сохраняются автоматически, а синхронизация через iCloud позволяет мгновенно продолжить работу на Mac или iPad. Разработчики подчеркивают: это значительно ускоряет рутинные задачи, которые раньше казались неудобными на маленьком экране.

