iPhone Air 2 може стати найпопулярнішим смартфоном Apple у 2026 році: названо причину

Нова позиція в лінійці

За інформацією кількох джерел, Apple готує масштабне оновлення своєї лінійки iPhone. Наступного року компанія представить відразу чотири моделі: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і гнучкий iPhone Ultra.

При цьому базової версії iPhone 18 восени не буде - її запуск перенесли на весну 2027 року, щоб не перевантажувати лінійку. Це означає, що саме iPhone Air 2 стане найдоступнішим флагманом осіннього сезону і отримає весь маркетинговий фокус компанії.

Для більшості користувачів, які обирають "новий, але доступний" iPhone, це зробить Air 2 природним вибором.

Довіра користувачів і доопрацьований дизайн

Перше покоління iPhone Air багато хто сприймав з обережністю - побоювалися слабкої батареї, гнучкості корпусу і втрати камер. Модель викликала інтерес, але вважалася "експериментальною".

Проте смартфон перевершив усі очікування, і ті, хто вже встиг ним скористатися, залишилися задоволені. За рік пристрій отримав позитивні відгуки, і цей ефект "сарафанного радіо" стане важливою перевагою для iPhone Air 2.

Крім того, як показує практика, друге покоління нових продуктів Apple зазвичай отримує помітні поліпшення. Хоча точних даних про нові функції поки немає, експерти впевнені, що компанія врахує зворотний зв'язок і усуне побоювання, через які користувачі відмовилися від першої моделі.