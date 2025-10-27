iPhone Air 2 может стать самым популярным смартфоном Apple в 2026 году: названа причина

Новая позиция в линейке

По информации нескольких источников, Apple готовит масштабное обновление своей линейки iPhone. В следующем году компания представит сразу четыре модели: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и гибкий iPhone Ultra.

При этом базовой версии iPhone 18 осенью не будет - ее запуск перенесли на весну 2027 года, чтобы не перегружать линейку. Это значит, что именно iPhone Air 2 станет самым доступным флагманом осеннего сезона и получит весь маркетинговый фокус компании.

Для большинства пользователей, выбирающих "новый, но доступный" iPhone, это сделает Air 2 естественным выбором.

Доверие пользователей и доработанный дизайн

Первое поколение iPhone Air многие воспринимали с осторожностью - опасались слабой батареи, гибкости корпуса и потери камер. Модель вызывала интерес, но считалась "экспериментальной".

Тем не менее, смартфон превзошел все ожидания, и те, кто уже успел им воспользоваться, остались довольны. За год устройство получило положительные отзывы, и этот эффект "сарафанного радио" станет важным преимуществом для iPhone Air 2.

Кроме того, как показывает практика, второе поколение новых продуктов Apple обычно получает заметные улучшения. Хотя точных данных о новых функциях пока нет, эксперты уверены, что компания учтет обратную связь и устранит опасения, из-за которых пользователи отказались от первой модели.