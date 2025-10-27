RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

iPhone Air 2 может стать самым популярным смартфоном Apple в 2026 году: названа причина

iPhone Air 2 может стать хитом благодаря двум ключевым преимуществам (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Осенью следующего года ожидается выход iPhone Air 2, который, по слухам, получит сразу два преимущества и может стать одним из самых популярных смартфонов Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новая позиция в линейке

По информации нескольких источников, Apple готовит масштабное обновление своей линейки iPhone. В следующем году компания представит сразу четыре модели: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и гибкий iPhone Ultra.

При этом базовой версии iPhone 18 осенью не будет - ее запуск перенесли на весну 2027 года, чтобы не перегружать линейку. Это значит, что именно iPhone Air 2 станет самым доступным флагманом осеннего сезона и получит весь маркетинговый фокус компании.

Для большинства пользователей, выбирающих "новый, но доступный" iPhone, это сделает Air 2 естественным выбором.

Доверие пользователей и доработанный дизайн

Первое поколение iPhone Air многие воспринимали с осторожностью - опасались слабой батареи, гибкости корпуса и потери камер. Модель вызывала интерес, но считалась "экспериментальной".

Тем не менее, смартфон превзошел все ожидания, и те, кто уже успел им воспользоваться, остались довольны. За год устройство получило положительные отзывы, и этот эффект "сарафанного радио" станет важным преимуществом для iPhone Air 2.

Кроме того, как показывает практика, второе поколение новых продуктов Apple обычно получает заметные улучшения. Хотя точных данных о новых функциях пока нет, эксперты уверены, что компания учтет обратную связь и устранит опасения, из-за которых пользователи отказались от первой модели.

Ранее сообщалось, что Apple готовит серию новых iPhone с необычными функциями и дизайном.

А еще мы писали, что пользователи iPhone 17 столкнулись с проблемой выгорания корпуса и изменения цвета.

Стоит напомнить, что эксперты составили рейтинг худших смартфонов за последние годы, включив в него модели от Samsung, Apple и других брендов.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone