iPhone 4 повертається в тренди: попит на 15-річний смартфон зріс майже в 10 разів

У 2025 році Apple презентувала найбільш просунуту лінійку iPhone за всю історію компанії - від доступного iPhone 17 до суперпотужних iPhone 17 Pro і Pro Max. Водночас ностальгічні фанати технологій за останній рік значно збільшили попит на майже 16-річний iPhone 4.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar.
За даними дослідження онлайн-компанії Compare and Recycle, кількість запитів у Google "купити iPhone 4" зросла на 979% за останній рік - майже десятикратне збільшення інтересу до застарілої моделі.
Зростання попиту, вочевидь, пов'язане з користувачами, які шукають старі iPhone як цифрову камеру. Ретро-естетика старих камер зараз у тренді: за хештегом #digicam публікуються майже 350 тисяч відео в TikTok і близько 700 тисяч постів в Instagram.
Оскільки багато користувачів з-поміж зумерів і мілленіалів виросли з ранніми моделями iPhone, логічно, що iPhone 4 та інші класичні моделі повертаються в тренд, а молоді та ретро-ентузіасти шукають "ностальгічний" досвід.
При цьому камера iPhone 4 не може конкурувати з сучасними смартфонами за характеристиками: пристрій оснащений однією 5-мегапіксельною камерою з цифровим зумом до 5× і зйомкою відео в 720p.
Для порівняння, iPhone 17 Pro має три 48-мегапіксельні камери (ширококутну, ультрашироку та з 4× зумом), цифровий зум до 40× і запис відео в 4K.
Однак шанувальників iPhone 4 більше приваблює "зернистий" і відносно необроблений стиль фото, який сучасним iPhone складно повторити. Старі знімки мають більш природний вигляд, на відміну від "переоброблених" зображень сучасних смартфонів.
Водночас iPhone 4 повністю втратив підтримку Apple з 2016 року, а останнє оновлення безпеки було випущено ще в 2014 році. На сьогодні повні оновлення отримують тільки iPhone 11 і новіші, а iPhone XS, XS Max і XR - лише обмежені патчі безпеки. Усі старіші моделі вразливі для зломів і шкідливого ПЗ.
Не зберігайте особисті дані. Не входьте у свій Apple ID і не зберігайте на застарілому iPhone конфіденційну інформацію - саме це приваблює хакерів. Сюди ж належать додатки на кшталт пошти та мобільного банкінгу.
Тримайте пристрій офлайн. Уникайте підключення до Wi-Fi і стільникових мереж. Рекомендується ввімкнути авіарежим і не вставляти SIM-карту - це мінімізує мережеву присутність старого iPhone.
Передавайте фото вручну. Замість AirDrop або iCloud використовуйте дротове підключення до ноутбука через Finder або iTunes, щоб завантажувати ретро-знімки та відео.
Варто зазначити, що більшість цих правил можна застосувати і до застарілих Android-смартфонів.
На думку експертів, iPhone 5S залишається найкращим iPhone усіх часів. Старі смартфони цінуються за унікальний "зернистий" стиль фото та обмежені можливості камери, які роблять знімки особливо ефектними.
Не менш важливим є аспект сталого споживання: купівля старих iPhone (які найчастіше вже були у вжитку) знижує кількість електроніки, яку відправляють на звалище.
Найімовірніше, iPhone 4 не повернеться в рейтинг найкращих смартфонів найближчим часом, але ретро-ентузіастам варто стежити за ним.
