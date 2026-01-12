iPhone 4 повертається в тренди: попит на 15-річний смартфон зріс майже в 10 разів

iPhone 4 як цифрова камера

За даними дослідження онлайн-компанії Compare and Recycle, кількість запитів у Google "купити iPhone 4" зросла на 979% за останній рік - майже десятикратне збільшення інтересу до застарілої моделі.

Зростання попиту, вочевидь, пов'язане з користувачами, які шукають старі iPhone як цифрову камеру. Ретро-естетика старих камер зараз у тренді: за хештегом #digicam публікуються майже 350 тисяч відео в TikTok і близько 700 тисяч постів в Instagram.

Оскільки багато користувачів з-поміж зумерів і мілленіалів виросли з ранніми моделями iPhone, логічно, що iPhone 4 та інші класичні моделі повертаються в тренд, а молоді та ретро-ентузіасти шукають "ностальгічний" досвід.

При цьому камера iPhone 4 не може конкурувати з сучасними смартфонами за характеристиками: пристрій оснащений однією 5-мегапіксельною камерою з цифровим зумом до 5× і зйомкою відео в 720p.

Для порівняння, iPhone 17 Pro має три 48-мегапіксельні камери (ширококутну, ультрашироку та з 4× зумом), цифровий зум до 40× і запис відео в 4K.

Незважаючи на просунуту камеру iPhone 17 Pro, тренд на ретро повертає інтерес до старих моделей (фото: Future)

Однак шанувальників iPhone 4 більше приваблює "зернистий" і відносно необроблений стиль фото, який сучасним iPhone складно повторити. Старі знімки мають більш природний вигляд, на відміну від "переоброблених" зображень сучасних смартфонів.

Водночас iPhone 4 повністю втратив підтримку Apple з 2016 року, а останнє оновлення безпеки було випущено ще в 2014 році. На сьогодні повні оновлення отримують тільки iPhone 11 і новіші, а iPhone XS, XS Max і XR - лише обмежені патчі безпеки. Усі старіші моделі вразливі для зломів і шкідливого ПЗ.

iPhone 4 та інші застарілі моделі iPhone більше не отримують оновлення безпеки (фото: Future)

Поради щодо безпечного використання застарілих iPhone

Не зберігайте особисті дані. Не входьте у свій Apple ID і не зберігайте на застарілому iPhone конфіденційну інформацію - саме це приваблює хакерів. Сюди ж належать додатки на кшталт пошти та мобільного банкінгу.

Тримайте пристрій офлайн. Уникайте підключення до Wi-Fi і стільникових мереж. Рекомендується ввімкнути авіарежим і не вставляти SIM-карту - це мінімізує мережеву присутність старого iPhone.

Передавайте фото вручну. Замість AirDrop або iCloud використовуйте дротове підключення до ноутбука через Finder або iTunes, щоб завантажувати ретро-знімки та відео.

Варто зазначити, що більшість цих правил можна застосувати і до застарілих Android-смартфонів.

Ретро і стійке споживання

На думку експертів, iPhone 5S залишається найкращим iPhone усіх часів. Старі смартфони цінуються за унікальний "зернистий" стиль фото та обмежені можливості камери, які роблять знімки особливо ефектними.

Не менш важливим є аспект сталого споживання: купівля старих iPhone (які найчастіше вже були у вжитку) знижує кількість електроніки, яку відправляють на звалище.

Найімовірніше, iPhone 4 не повернеться в рейтинг найкращих смартфонів найближчим часом, але ретро-ентузіастам варто стежити за ним.