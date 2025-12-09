iPhone 18 Pro отримає довгоочікувану технологію, про яку мріють фанати Apple

За даними акаунта Smart Pikachu на Weibo, який раніше публікував точну інформацію про китайський ланцюжок поставок, Apple тестує це скло, щоб інфрачервоні сенсори TrueDepth проходили крізь панель без спотворень.

Підхід аналогічний наявним промисловим технологіям, де використовують мікроперфороване або нано-структуроване скло для локального поліпшення передачі ІЧ-сигналу.

Зазначається, що робота Apple вже змусила постачальників прискорити підготовку до потенційного виробництва.

Face ID і Dynamic Island

Раніше ходили чутки, що iPhone 18 Pro отримає Face ID під екраном, але деталі поки залишаються спірними. У травні The Information повідомляла, що моделі Pro будуть без Dynamic Island, з невеликим отвором у лівому верхньому кутку дисплея. Інші джерела стверджують, що Dynamic Island збережеться, але стане меншим.

Аналітик Росс Янг зазначив, що наявність Face ID під екраном не виключає Dynamic Island - просто "пігулка" стане компактнішою. Журналіст Bloomberg Марк Гурман також підтверджує, що Dynamic Island у iPhone 18 Pro буде зменшеної форми.

Інформація про "мікропрозоре скло" підтримує версію, що TrueDepth-сенсори будуть розміщені під екраном, а фронтальна камера збереже невеликий виріз. Хоча Smart Pikachu не уточнює конкретно Pro-моделі, інсайдери часто використовують термін "серія" для всіх ранніх тестів панелей і матеріалів, а попередні чутки завжди стосувалися старших моделей Apple.

Коли чекати реліз

Apple планує представити iPhone 18 Pro у вересні 2026 року, одночасно з новим складаним iPhone в рамках окремого циклу запуску. Звичайні моделі iPhone 18 і більш доступний iPhone 18e, як очікується, вийдуть лише на початку 2027 року.