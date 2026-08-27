Apple готує iPhone, якого ще не було: головні прем'єри 9 вересня

Apple офіційно призначила осінню презентацію "Surprise and shine" на 9 вересня. Очікується дебют першого гнучкого iPhone Ultra, лінійки iPhone 18 Pro та смартгодинників нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR .

Захід сфокусується виключно на преміальному сегменті: анонси базового iPhone 18, iPhone Air 2 та бюджетного iPhone 18e відтермінували.

Головні новинки лінійки iPhone

Центральною подією івенту має стати анонс першого складаного смартфона Apple, а також оновлених флагманів Pro-серії:

iPhone Ultra (гнучкий смартфон): пристрій у форматі паспорта з дизайном, схожим на Galaxy Fold.

Модель отримає 12 ГБ оперативної пам'яті, чип A20 Pro, підтримку Touch ID замість Face ID, подвійну основну камеру та цінник від 2 000 доларів.

iPhone 18 Pro та Pro Max будуть оснащені новим процесором A20 Pro, фірмовим 5G-модемом C2 та збільшеними акумуляторами.

Модель Pro Max, за чутками, отримає ексклюзивну камеру зі змінною діафрагмою. Серед нових кольорів з'явиться вишневий (Cherry), який замінить Cosmic Orange.

Нові Apple Watch та екосистема ПЗ

Окрім смартфонів, Apple готує оновлення лінійки розумних годинників та операційних систем.

Apple Watch Series 12 та Ultra 4: у найновішій лінійці очікується повернення керамічного корпусу замість титанового, а також новий процесор для прискорення роботи штучного інтелекту Siri AI.

Операційні системи: під час заходу оголосять дати релізу iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 та visionOS 27.

Основний акцент у програмах зроблено на розширення можливостей Apple Intelligence та оновлену Siri.

Водночас реліз навушників AirPods із вбудованими камерами, за останніми даними, відклали на початок 2027 року.