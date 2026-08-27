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Apple готує iPhone, якого ще не було: головні прем'єри 9 вересня

10:16 27.08.2026 Чт
2 хв
Презентація відбудеться у штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії
aimg Ольга Завада
Apple готує iPhone, якого ще не було: головні прем'єри 9 вересня Apple зосередиться лише на флагманах та гнучкому iPhone (фото: Pexels)
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Apple офіційно призначила осінню презентацію "Surprise and shine" на 9 вересня. Очікується дебют першого гнучкого iPhone Ultra, лінійки iPhone 18 Pro та смартгодинників нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR.

Захід сфокусується виключно на преміальному сегменті: анонси базового iPhone 18, iPhone Air 2 та бюджетного iPhone 18e відтермінували.

Головні новинки лінійки iPhone

Центральною подією івенту має стати анонс першого складаного смартфона Apple, а також оновлених флагманів Pro-серії:

iPhone Ultra (гнучкий смартфон): пристрій у форматі паспорта з дизайном, схожим на Galaxy Fold.

Модель отримає 12 ГБ оперативної пам'яті, чип A20 Pro, підтримку Touch ID замість Face ID, подвійну основну камеру та цінник від 2 000 доларів.

iPhone 18 Pro та Pro Max будуть оснащені новим процесором A20 Pro, фірмовим 5G-модемом C2 та збільшеними акумуляторами.

Модель Pro Max, за чутками, отримає ексклюзивну камеру зі змінною діафрагмою. Серед нових кольорів з'явиться вишневий (Cherry), який замінить Cosmic Orange.

Читайте більше: AirPods Pro можуть стати "очима" для ШІ: Apple готує нову модель

Нові Apple Watch та екосистема ПЗ

Окрім смартфонів, Apple готує оновлення лінійки розумних годинників та операційних систем.

Apple Watch Series 12 та Ultra 4: у найновішій лінійці очікується повернення керамічного корпусу замість титанового, а також новий процесор для прискорення роботи штучного інтелекту Siri AI.

Операційні системи: під час заходу оголосять дати релізу iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 та visionOS 27.

Основний акцент у програмах зроблено на розширення можливостей Apple Intelligence та оновлену Siri.

Водночас реліз навушників AirPods із вбудованими камерами, за останніми даними, відклали на початок 2027 року.

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