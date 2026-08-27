iPhone чи Galaxy: які смартфони найчастіше купують у світі

Counterpoint Research оприлюднила черговий звіт про найпродаваніші смартфони у світі. За підсумками другого кварталу 2026 року Apple зберегла ключові позиції у рейтингу, однак Samsung демонструє суттєве скорочення розриву за рахунок флагманської серії Galaxy S26 та доступних пристроїв серії A.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику Counterpoint Research .

Успіх лінійки iPhone 17

За даними фахівців, базова модель iPhone 17 продемонструвала суттєве зростання частки ринку порівняно з минулорічним показником iPhone 16.

Як саме?

Частка ринку: базовий iPhone 17 здобув 6 відсотків від загального обсягу світових продажів, тоді як iPhone 16 у аналогічному періоді минулого року утримував 4 відсотки.

Ключові оновлення: аналітики пов'язують таке зростання з впровадженням OLED-дисплея з частотою оновлення 120 Гц замість попередніх 60 Гц.

Загальний результат: Apple завоювала п'ять позицій у першій десятці, включаючи iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, доступніший iPhone 17e (сьоме місце) та iPhone 16 (десяте місце).

Глобальний моніторинг продажів моделей мобільних телефонів від Counterpoint Research (схема: Counterpoint Research)

Позиції Samsung та зміна балансу сил

На відміну від минулого року, бренд Xiaomi цього разу не потрапив до топ-10, що дозволило Samsung підкріпити свої позиції.

У чому південнокорейський техногігант лідирує?

Флагманський сегмент: преміальний Galaxy S26 Ultra посів четверту сходинку у рейтингу, розмістившись одразу за iPhone 17 Pro. Компактніша модель Galaxy S26 опинилася на дев'ятому місці.

Домінування у середньому класі: абсолютне лідерство у бюджетному та середньому сегментах утримує серія Galaxy A.

Найпопулярнішим пристроєм у період з квітня по червень став Galaxy A07 4G, за яким йдуть Galaxy A17 5G та Galaxy A17 4G.

Довготривала підтримка: попри скромні технічні характеристики (дисплей 720p+ LCD та процесор MediaTek Helio G99), модель Galaxy A07 4G отримала гарантію на шість повноцінних оновлень операційної системи Android, що є унікальною пропозицією для її цінової категорії.