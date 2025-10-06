iPhone 17 Pro Max стане останнім "великим" смартфоном Apple: названо причину

"Max" більше не означатиме "найбільший"

Традиційно слово max має на увазі максимум - те, що не можна перевершити. Але Apple не раз переосмислювала власні стандарти. Згадати хоча б появу чипа M1 Ultra, який перевершив колишній M1 Max.

Згідно з останніми інсайдами, схожа ситуація повториться і в лінійці iPhone. У 2026 році компанія, за даними галузевих джерел, випустить iPhone 18 Pro Max, але він уже не стане володарем найбільшого екрана.

Причина проста - того ж року очікується прем'єра iPhone Fold, першого в історії складаного смартфона Apple. Не виключено, що гаджет отримає назву iPhone Ultra.

Перший складаний iPhone

З чуток, iPhone Fold буде оснащений зовнішнім дисплеєм діагоналлю 5,5 дюйма - дуже скромним за сучасними мірками. Зате у відкритому стані пристрій запропонує 7,8-дюймовий екран, який легко поб'є рекорд Pro Max.

Поки що про iPhone 18 Pro Max відомо небагато, проте витоків про новий розмір дисплея не було. Враховуючи, що Apple збільшила діагональ моделі лише рік тому, повторна зміна габаритів у 2026 році малоймовірна.

Очікувані параметри:

iPhone 18 Pro Max - 6,9 дюйма

iPhone Fold - 7,8 дюйма (у розкладеному вигляді).

Передбачуваний дизайн складаного iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Дилема для користувачів Pro Max

Уперше за всю історію iPhone у лінійці з'явиться модель з екраном більшим, ніж у Pro Max. Це може поставити покупців перед вибором: якщо потрібен найбільший iPhone - чи варто брати складаний Fold?

Для ентузіастів і тих, хто любить новинки, відповідь, ймовірно, позитивна. Але для більшості користувачів звичний формат Pro Max залишиться більш надійним вибором - хоча б на перший рік.

iPhone Fold, за чутками, стане гібридом - чимось середнім між iPhone і iPad mini. При цьому ціна пристрою може перевищити 2000 доларів, що також стане бар'єром для більшості покупців.

Проте, вже сам факт появи складаного iPhone означає, що епоха "Max = максимум" добігає кінця. І, цілком можливо, iPhone 17 Pro Max дійсно стане останнім "максимальним" iPhone у класичному розумінні.