iPhone 17 Pro Max станет последним "большим" смартфоном Apple: названа причина

"Max" больше не будет означать "самый большой"

Традиционно слово max подразумевает максимум - то, что нельзя превзойти. Но Apple не раз переосмысливала собственные стандарты. Вспомнить хотя бы появление чипа M1 Ultra, который превзошел прежний M1 Max.

Согласно последним инсайдам, похожая ситуация повторится и в линейке iPhone. В 2026 году компания, по данным отраслевых источников, выпустит iPhone 18 Pro Max, но он уже не станет обладателем самого большого экрана.

Причина проста - в том же году ожидается премьера iPhone Fold, первого в истории складного смартфона Apple. Не исключено, что гаджет получит название iPhone Ultra.

Первый складной iPhone

По слухам, iPhone Fold будет оснащен внешним дисплеем диагональю 5,5 дюйма - весьма скромным по современным меркам. Зато в открытом состоянии устройство предложит 7,8-дюймовый экран, который легко побьет рекорд Pro Max.

Пока об iPhone 18 Pro Max известно немного, однако утечек о новом размере дисплея не было. Учитывая, что Apple увеличила диагональ модели лишь год назад, повторное изменение габаритов в 2026 году маловероятно.

Ожидаемые параметры:

iPhone 18 Pro Max - 6,9 дюйма

iPhone Fold - 7,8 дюйма (в разложенном виде).

Предполагаемый дизайн складного iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Дилемма для пользователей Pro Max

Впервые за всю историю iPhone в линейке появится модель с экраном больше, чем у Pro Max. Это может поставить покупателей перед выбором: если нужен самый большой iPhone - стоит ли брать складной Fold?

Для энтузиастов и тех, кто любит новинки, ответ, вероятно, положительный. Но для большинства пользователей привычный формат Pro Max останется более надежным выбором - хотя бы на первый год.

iPhone Fold, по слухам, станет гибридом - чем-то средним между iPhone и iPad mini. При этом цена устройства может превысить 2000 долларов, что также станет барьером для большинства покупателей.

Тем не менее, уже сам факт появления складного iPhone означает, что эпоха "Max = максимум" подходит к концу. И, вполне возможно, iPhone 17 Pro Max действительно станет последним "максимальным" iPhone в классическом понимании.