iPhone 17 получил скрытые функции, о которых Apple промолчала на презентации

Пятница 12 сентября 2025 19:00
Функции iPhone 17, о которых не сказали на сцене (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

На мероприятии Apple Awe Dropping компания показала новое поколение смартфонов - линейку iPhone 17, а также радикально тонкий iPhone Air. Хотя основные характеристики были раскрыты на сцене, многие важные детали остались "за кадром".

О главных скрытых особенностях линейки iPhone 17 рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Быстрая зарядка не для всех

Вместе с iPhone 17 компания выпустила новый адаптер Dynamic Power Adapter за 39 долларов. Он поддерживает 40 Вт, но может кратковременно выдавать до 60 Вт.

Это позволяет зарядить iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max до 50% всего за 20 минут (для сравнения: серия iPhone 16 справлялась с этим за полчаса).

Кроме того, новинки получили поддержку 25W Qi2.2 - для быстрой беспроводной зарядки теперь не нужен фирменный MagSafe, достаточно любого совместимого аксессуара.

Но у iPhone Air зарядка ограничена: максимум 20 Вт и скорость до 50% за 30 минут.

Возвращение MagSafe Battery

Apple обновила MagSafe Battery - внешний аккумулятор, который магнитно крепится к смартфону. Однако с iPhone 17 он не совместим из-за больших блоков камер. Работает аксессуар только с iPhone Air.

Тем не менее, Apple заявила, что MagSafe Battery можно использовать для зарядки мелких устройств через USB-C.

Новая защита от шпионского ПО

Все модели iPhone 17 получили функцию Memory Integrity Enforcement (MIE) - она предотвращает эксплуатацию уязвимостей, связанных с повреждением памяти.

Подобные атаки часто применяются в дорогостоящем шпионском ПО на государственном уровне. Теперь каждая область памяти получает "скрытую метку", что значительно усложняет работу хакеров.

Защита глаз: борьба с мерцанием

iPhone 17 Pro получил уникальную настройку доступности, которая позволяет отключить PWM-мерцание (метод управления яркостью экрана). Эта технология у некоторых пользователей вызывает усталость глаз и головные боли.

Алюминий вместо титана

Вместо титана, использованного в прошлогодних моделях, корпуса iPhone 17 Pro и Pro Max выполнены из алюминия.

Причина - лучшая теплопроводность: алюминий эффективнее отводит тепло, а в связке с новой паровой камерой устройства должны оставаться холоднее даже при высокой нагрузке на чип A19 Pro.

TechWoven

Нашумевший материал FineWoven, раскритикованный в iPhone 15, неожиданно вернулся. Apple не представила новые чехлы, но выпустила кошельки MagSafe и брелки для AirTag из TechWoven.

Ограниченный 5G

Все устройства линейки получили новый модем C1X, но только iPhone 17, 17 Pro и Pro Max поддерживают mmWave 5G. У iPhone Air этой опции нет, поэтому скорость соединения будет ниже.

USB-C: разные скорости

Важное различие - скорость передачи данных по USB-C:

  • iPhone 17 Pro и Pro Max - поддержка USB 3 (до 10 Гбит/с)
  • iPhone 17 и iPhone Air - ограничение USB 2 (до 480 Мбит/с).

Таким образом, Apple не только расширила линейку iPhone, но и чётко разделила её по возможностям: быстрые зарядки, высокая скорость и топовые функции остаются за "Pro-моделями", в то время как iPhone Air стал компромиссным решением ради компактности.

