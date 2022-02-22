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iPhone 14 матиме оновлений дизайн: що зміниться

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Вівторок 22 лютого 2022 11:07
iPhone 14 матиме оновлений дизайн: що зміниться Фото: iPhone 14 матиме оновлений дизайн (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Applе вирішила оновити дизайн нового флагмана iPhone 14. Очікується зменшення виступу камери і відмова від чубчика.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.

Згідно з джерелом, чубчик збережеться в двох нових моделях смартфона, які не матимуть приставку Pro.

Також компанія відмовилася від виробництва моделі mini. iPhone 14 й iPhone 14 Max матимуть 6,1 і 6,7 дюйма діагоналі відповідно. Також обидва смартфони отримають зменшений чубок.

Варто додати, що виріз на передній частині смартфона був зменшений ще з виходом 13 серії моделі. Можливо, компанія вирішила мінімізувати дизайн і далі. Втім, iPhone 14 Pro й iPhone 14 Pro потерплять більш серйозних змін, оскільки стануть першими смартфонами повністю без чубчика.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники Apple створюють таємні профспілки через невдоволення зарплатою. Тим часом компанія почала пробне виробництво iPhone 14.

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