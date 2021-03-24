UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В iPhone 13 изменят элемент дизайна

Автор: Андрей Козловский

Производители iPhone планируют изменить экран новых телефонов. Смартфонам уменьшат экранный вырез.

Об этом сообщает MacRumors.

Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах - 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

Напомним, ранее американская компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Все пользователи iPhone должны немедленно его установить

Также РБК-Украина писало, что следующее поколение смартфонов iPhone могут получить поддержку функции Always On Display. Эта технология обычно используется для постоянного отображения времени, даты и другой информации на экране гаджета с минимальным потреблением заряда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины iPhone
Читайте также
Apple выпустила срочное обновление для iPhone
Прогноз погоды