В iPhone 13 изменят элемент дизайна

Производители iPhone планируют изменить экран новых телефонов. Смартфонам уменьшат экранный вырез.
Об этом сообщает MacRumors.
Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах - 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.
Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.
Напомним, ранее американская компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Все пользователи iPhone должны немедленно его установить
Также РБК-Украина писало, что следующее поколение смартфонов iPhone могут получить поддержку функции Always On Display. Эта технология обычно используется для постоянного отображения времени, даты и другой информации на экране гаджета с минимальным потреблением заряда.