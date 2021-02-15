Новые iPhone могут получить функцию Always On Display
Следующее поколение смартфонов iPhone могут получить поддержку функции Always On Display. Эта технология обычно используется для постоянного отображения времени, даты и другой информации на экране гаджета с минимальным потреблением заряда.
Об этом пишет профильный портал engadget.com.
Отметим, функция Always On Display характерна для многих смартфонов с OLED-экранами. При отображении базовой информации расходуется мало энергии, поскольку подсвечиваются только те пиксели, которые задействованы. На сегодня из продуктов Apple технологию поддерживаются только умные часы.
В то же время пока неизвестно, как будет называться следующее поколение - iPhone 12s или iPhone 13. Кроме того, инсайдеры отмечают, что новые смартфоны будут поддерживать Wi-Fi 6E с еще более скоростным подключением к интернету.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Эта функция станет альтернативой биометрическому методу разблокировки Face ID, датчик которого находится в так называемой "челке".
Также сообщалось, что Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год. В 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s.