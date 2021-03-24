В iPhone 13 змінять елемент дизайну

Виробники iPhone планують змінити екран нових телефонів. Смартфонам зменшать екранний виріз.
Про це повідомляє MacRumors.
Мережеві інформатори показали скляні панелі для смартфона iPhone 13 (12s) в трьох розмірах - 5,4, і 6,7 6,1 дюйма. Виріз помітно менше через те, що розмовний динамік був переміщений у верхню панель.
Раніше аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple планує змінити компонування системи Face ID, заради якої і зберігається масивний екранний виріз. Разом з цим смартфон отримає екран з частотою оновлення зображення 120 Гц.
Нагадаємо, раніше американська компанія Apple випустила термінове оновлення iOS 14.4.1. Всі користувачі iPhone повинні негайно його встановити
Також РБК-Україна писало, що наступне покоління смартфонів iPhone можуть отримати підтримку функції Always On Display. Ця технологія зазвичай використовується для постійного відображення часу, дати та іншої інформації на екрані гаджета з мінімальним споживанням заряду.