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В iPhone 13 змінять елемент дизайну

Автор: Андрій Козловський

Виробники iPhone планують змінити екран нових телефонів. Смартфонам зменшать екранний виріз.

Про це повідомляє MacRumors.

Мережеві інформатори показали скляні панелі для смартфона iPhone 13 (12s) в трьох розмірах - 5,4, і 6,7 6,1 дюйма. Виріз помітно менше через те, що розмовний динамік був переміщений у верхню панель.

Раніше аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple планує змінити компонування системи Face ID, заради якої і зберігається масивний екранний виріз. Разом з цим смартфон отримає екран з частотою оновлення зображення 120 Гц.

Нагадаємо, раніше американська компанія Apple випустила термінове оновлення iOS 14.4.1. Всі користувачі iPhone повинні негайно його встановити

Також РБК-Україна писало, що наступне покоління смартфонів iPhone можуть отримати підтримку функції Always On Display. Ця технологія зазвичай використовується для постійного відображення часу, дати та іншої інформації на екрані гаджета з мінімальним споживанням заряду.

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