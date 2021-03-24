В iPhone 13 змінять елемент дизайну

Мережеві інформатори показали скляні панелі для смартфона iPhone 13 (12s) в трьох розмірах - 5,4, і 6,7 6,1 дюйма. Виріз помітно менше через те, що розмовний динамік був переміщений у верхню панель.

Раніше аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple планує змінити компонування системи Face ID, заради якої і зберігається масивний екранний виріз. Разом з цим смартфон отримає екран з частотою оновлення зображення 120 Гц.