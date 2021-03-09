Apple выпустила срочное обновление для iPhone

Компания предупреждает, что обновление необходимо для исправления серьезных проблем, связанных с безопасностью. Его установка должна быть проведена до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.

Отмечается, что уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода. Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений.

"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", - уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

Он также добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.