iOS 27 робить iPhone швидшим і розумнішим: 14 нових корисних функцій

Найбільшим технологічним зсувом стала презентація Siri наступного покоління, яка отримала офіційну назву Siri AI. Тепер ШІ-помічник базується на кастомних моделях Google Gemini, проте всі обчислення з особистими даними відбуваються за допомогою технології Private Cloud Compute, що гарантує конфіденційність.

Головні зміни у роботі асистента

Робота з особистим контекстом: Siri AI навчилася аналізувати інформацію всередині додатків (Повідомлення, Календар, Пошта, Музика). Тепер її можна попросити знайти "ту саму пісню, яку друг скидав кілька тижнів тому", і вона самостійно відшукає посилання в чатах.

Окремий додаток: помічник отримав інтерфейс у стилі ChatGPT. Користувачі зможуть переглядати історію попередніх діалогів та гнучко налаштовувати голос чи манеру спілкування асистента.

Точність та мобільність: Візуально Siri тепер знаходиться у Dynamic Island, а завдяки новим моделям значно зросли точність диктування та розуміння живої мови.

Розумне редагування фото та покращення інтерфейсу Liquid Glass

Суттєвих оновлень зазнав додаток "Фото", куди інтегрували три нові ШІ-інструменти для обробки зображень:

Clean Up: інструмент став значно точніше розпізнавати та видаляти зайві об'єкти або людей із заднього плану без викривлення загального вигляду фотографії.

Expand: дозволяє "фрагментувати" фон навколо знімка, наприклад, легко перетворити вертикальний портрет на горизонтальний пейзаж.

Spatial Reframing: використовуючи технології просторового комп'ютингу, функція дозволяє трохи змінити кут, під яким було зроблено кадр, вирівняти його по центру та реконструювати відсутні деталі фону за допомогою функції Expand.

Окрім цього, Apple відреагувала на скарги користувачів щодо інтерфейсу Liquid Glass, який дебютував минулого року. В iOS 27 з'явився спеціальний повзунок у налаштуваннях: тепер можна самостійно регулювати рівень прозорості та розмиття екрана від повністю прозорого до затемненого. Самі іконки додатків стали чіткішими та отримали додаткові шари деталізації.

Продуктивність системи та розумна автоматизація рутини

Розробники оптимізували планувальник процесора (CPU Scheduler), що позитивно вплине навіть на старіші моделі iPhone. Завдяки цьому додатки запускаються на 30% швидше, щойно зроблені фотографії з'являються у галереї на 70% швидше, а швидкість передачі файлів через AirDrop зросла на 80%.

Серед інших корисних технологічних рішень варто виділити:

Розумне керування трафіком: якщо ви надсилаєте серію важких медіафайлів за умов поганого зв'язку, система автоматично надасть пріоритет текстовим повідомленням, щоб діалог не переривався.

Шорткати голосом: створювати складні команди в додатку Shortcuts тепер можна за допомогою звичайного опису. Достатнь осказати: "Надсилай моїм родичам сповіщення щоразу, як я виходжу з роботи", і ШІ сам налаштує весь ланцюжок дій.

Автоматичне оновлення паролів: додаток Passwords навчився самостійно заходити на сайти та змінювати ваші паролі, якщо система виявила, що вони були скомпрометовані під час витоків даних.

Розумний моніторинг у Safari: браузер отримав функцію сортування відкритих сторінок за темами. Також користувач може попросити Siri стежити за конкретним сайтом - наприклад, система сама надішле сповіщення, якщо з'являться у продажу квитки на концерт або зміняться ціни на бронювання готелів.