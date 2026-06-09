Apple перетворює панорами з iPhone на віртуальну реальність: нові можливості Vision Pro

Компанія Apple на конференції WWDC 2026 презентувала масштабне оновлення visionOS 27 для гарнітури Apple Vision Pro. Головною технологічною новинкою стала можливість перетворювати звичайні панорамні знімки користувача на повноцінні тривимірні ШІ-середовища з ефектом глибокого занурення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Lifehacker .

Власні світи замість шаблонів

Нова функція дозволить завантажувати панорамні знімки, зроблені на iPhone за допомогою стандартного обертання на місці, та перетворювати їх на персональні середовища.

Користувачі зможуть плавно регулювати рівень занурення, змішуючи реальність і віртуальний простір за допомогою коліщатка Digital Crown, а також переносити свої цифрові аватари (Personas) у створені локації для групових чатів із іншими власниками Vision Pro.

Головна технічна складність полягає у тому, що справжнє віртуальне середовище - не просто пласке фото, а повноцінна 360-градусна 3D-сцена, яка містить елементи просторового звуку.

Звичайна кругова панорама залишає занадто багато білих плям: на ній немає детальних даних про те, що знаходиться прямо під ногами користувача або високо у небі, тож на допомогу приходять алгоритми ШІ.

Як ШІ домальовує реальність?

Актуальна версія Vision Pro вже вміє перетворювати пласкі знімки у тривимірні, проте глибина такого 3D дуже обмежена, а дивитися на об'єкти можна лише під тим кутом, під яким їх зняли. Щоб подолати цей розрив, Apple продемонструвала нову технологію Spatial Reframing.

Її суть полягає у використанні генеративного ШІ для відновлення та синтезу тих частин простору, які об'єктив камери взагалі не зафіксував.

Нейромережа аналізує освітлення, текстури та геометрію наявної фотографії, після чого самостійно "добудовує" реалістичне небо, землю та об’єкти позаду глядача.

Це дозволяє створити безшовну 360-градусну сферу навколо користувача, забезпечуючи глибокий паралакс-ефект під час руху головою.

Етична дилема: покращення чи фальсифікація спогадів?

Реліз викликав жваву дискусію серед експертів. Традиційні методи оцифрування реальності, як-от Gaussian Splatting (складне багатокутове сканування об'єктів), цінуються саме за документальну точність: вони відтворюють сцену "саме такою, якою вона була в житті".

Інтеграція генеративного ШІ від Apple змінює правила гри. Коли нейромережа починає самостійно вигадувати та домальовувати деталі оточення, вона фактично змінює оригінальний запис особистих людських спогадів.

Чи захочуть користувачі повертатися у місця, де частина реальності згенерована комп'ютером, стане зрозуміло вже після офіційного релізу оновлення visionOS 27 восени.